Синоптики прогнозируют, что завтра днем в Николаеве будет 5-7 градусов мороза

В Николаеве в ночь на четверг, 25 января, ожидают 12-14 градусов мороза, а днем – минус 5-7 градусов.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
«За сутки с 20:00 24 января по 20:00 25 января на территории Николаевской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер 5-10 м/с. По области температура ночью минус 12-17 градусов, местами 20-22 градуса мороза, днем 3-8 градусов мороза. По Николаеву ночью – 12-14 градусов мороза, днем минус 5-7 градусов», - сообщили в ГСЧС.