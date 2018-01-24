Губернатор Савченко побывал на одном из самых больших предприятий Новоодесского района

В среду, 24 января, председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко в рамках рабочего визита в Новоодесский район побывал на одном из самых больших предприятий района «Фанчи-Инвест».

Об этом идет речь в сообщении предприятия.

Отмечается, что больше всего губернатора интересовало именно производство сельхозпродукции, переработка, рабочие места и условия работы людей.

«Директор «Фанчи-Инвест» Роман Стефанчишен рассказал, что в холдинг «Фанчи-Инвест» входят около 30 сельхозтоваропроизводителей. На полях Вознесенского, Новоодесского, Еланецкого, Первомайского районов и в Херсонской области они выращивают зерновые и масличные культуры, имеют собственную уборочную технику. Но самое главное – Фанчи построило наибольшие в области складские помещения и владеет полным комплектом перерабатывающего оборудования, которое позволяет самостоятельно производить собственные крупы, макаронные изделия и т.д.», – говорится в сообщении.

По словам Алексея Савченко, один из главных вызовов, который стоит сегодня перед николаевскими и украинскими компаниями – это «необходимость развивать перерабатывающую отрасль для производства и увеличения экспорта продукции с высокой добавочной стоимостью».

– Вы этот вызов приняли? – обратился председатель ОГА к Роману Стефанчишену.

– Мы не только приняли этот вызов, мы уже успешно экспортируем именно готовую продукцию, а не сырье в Турцию, Литву, Польшу, Германию, Казахстан, Туркменистан, – отметил в свою очередь директор холдинга.

Интересовало Алексея Савченко также внедрение новых энергосберегающих технологий.

«Фанчи» уникален внедренной системой энергосбережения. Здесь заменили газовые котлы на твердотопливные, сами из элеваторных отходов, шелухи семян подсолнечника и лузги гречихи – практически из мусора изготавливают твердотопливные гранулы. В разы уменьшилось потребление газа, а производственные, бытовые и офисные помещения отапливаются от котла, который работает на пеллетах. В сезон уборки урожая за счет биотоплива при производстве продуктов питания и сушки зерновых, масличных культур экономится до 600 тысяч гривен», – отметили на предприятии.

В сообщении также отмечается, что в завершение визита губернатор Савченко обратился к главам Новоодесской РГА и райсовета и напомнил им, что власть на местном уровне должна повсеместно помогать подобным предприятиям, оперативно узнавать их проблемы и подключатся к их решению. В свою очередь, Роман Стефанчишен заверил губернатора в том, что «Фанчи» как и все предыдущие годы будет активно участвовать в социальных проектах не только Новоодесского района, но и всей области.