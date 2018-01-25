Медики уверяют, что на Николаевщине улучшилась ситуация с заболеваемостью туберкулезом

В Николаевской области улучшилась эпидемическая ситуация по туберкулезу по сравнению с прошлым годом.

Об этом на совещании в областном противотуберкулезном диспансере заявила областной внештатный фтизиатр Евгения Баненкова, сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Также уменьшились заболеваемость, распространенность и смертность от туберкулеза. Кроме того, заместитель главного врача диспансера Светлана Стригуль отметила, что уменьшилось количество больных, которые самовольно покинули лечение.

Во время совещания отметили, что в прошлом году за бюджетные средства в диспансер приобрели современный рентгенаппарат на три рабочих места, оборудование для хирургического и реанимационного отделений, мягкий инвентарь. Привлечено более двух миллионов гривен внебюджетных средств для технического дооснащения лаборатории и современных ноутбуков для каждого отделения диспансера.

Напомним, ранее сообщалось, что в николаевском детсаду няня заболела туберкулёзом.