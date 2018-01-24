Договор на питание николаевских школьников с фирмой из Одессы подпишут в феврале, – гороно

Управление образования Николаевского городского совета 9 февраля подпишет с одесской фирмой «Олимпия-сервис» договор на организацию питания в 127 учебных заведениях города.

Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджету, финансов та социально-экономическому развитию Николаевского городского совета в среду, 24 января.

Ранее сообщалось, что тендер в 60 миллионов на питание николаевских детей выиграла одесская фирма, которую подозревали в хищении.

Так, по словам и.о. главы управления образования Анны Деркач, коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях (КОП, - ПН) в ходе проведения тендера снизило цену с 78 миллионов до 15 миллионов, однако все равно оказалось на третьем месте, так как изначально предложило самую высокую цену.

- До восьмого февраля кормит наше коммунальное предприятие учащихся первых - четвертых классов, льготные категории и детские сады. Поскольку они работают еще по 20% договору по сумме прошлого года. Срок истекает восьмого февраля. Девятого февраля мы заключаем договор с той фирмой, которая выиграла этот конкурс, - рассказала она.

Также Деркач отметила, что в управлении уже провели встречу с одесской фирмой, на которой задали им все интересующие их вопросы. Также директор департамента образования в Одессе подтвердила, что они сотрудничали с этой фирмой в нормальном режиме.

- Они готовы арендовать у нашего КОПа складское помещение, если они пойдут с ними на такое сотрудничество. Либо у них есть уже договоренность насчет другого помещения. Относительно персонала, они сказали, что не собираются ни одного человека увольнять. Они предлагают всем сотрудникам КОПа перейти в том количестве, в котором они есть, но это будет право выбирать каждого, - отметила она.

В то же время депутат от «Нашего края» Сергей Карцев поинтересовался, как и.о. начальника управления образования может оценить работу директора КОПа Глеба Новоторова за прошедший год. По его мнению, изначально тот старался оперативно решать возникавшие проблемы, однако через полгода перестал.

- Жалоб не было ни со стороны родителей, ни со стороны сотрудников школы, ни со стороны детей. Были ситуации, когда говорили о том, что значительно улучшилось питание, - ответила ему Деркач.

Также на комиссии подняли вопрос осуществления контроля за работой «Олимпия-сервис». В свою очередь Деркач заверила, что в каждом учебном заведении есть комиссия по контролю за организацией питания, также проводятся проверки и вопрос питания обсуждается на рабочих совещаниях.

- Мне бы хотелось, чтобы была еще какая-то группа или комиссия. Мы будем обсуждать с членами коллегии образования, муниципальным советом по образованию, чтобы создать такую группу, так как это новое для нас предприятие, незнакомое, его надо будет контролировать очень жестко, - подчеркнула она.

В итоге Карцев подвел итог, предложив создать так называемые бригады, состоящие из депутатов, общественников и работников образования для контроля качества еды в школах и садах.

Напомним, ранее сообщалось, что одесская фирма, победившая в торгах по питанию детей в Николаеве, планирует модернизировать столовые. В свою очередь исполняющая обязанности мэра Николаева - секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова заявила, что не хочет терять КОП и надеется оставить обслуживание буфета за ним.