В США умерла известная писательница Урсула Ле Гуин

В США на 89-м году жизни скончалась знаменитая писательница Урсула Крёбер Ле Гуин.

Об этом сообщает «ВВС».

Автор романов в жанрах фэнтези и научной фантастики умерла в понедельник в своем доме в Портланде, штат Орегон, после продолжительной болезни, сообщил ее сын.

В книгах Ле Гуин причудливо сплетались драконы, волшебники и космические корабли, через которые решались ключевые проблемы миропорядка. Романы писательницы были переведены на многие языки и доныне продаются миллионными тиражами. За несколько десятилетий своей творческой деятельности Ле Гуин получила несколько высших наград в жанрах научной фантастики и фэнтези («Хьюго», «Небьюла», «Локус»).

Самые известные ее книги – Хайнский цикл и цикл о Земноморье – литературоведы и поклонники называют глубокой философской фантастикой, которая стерла грань между фантастикой и «большой литературой». Помимо фантастики, Ле Гуин писала детские книги, а также занималась поэзией и переводами. В 2000 году Библиотека конгресса США провозгласила ее живой легендой за ее вклад в американское культурное наследие.