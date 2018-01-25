«По организационным причинам»: стали известны причины смертельного несчастного случая с николаевцем на производстве

Управление Гоструда Николаевской области провело специальное расследование и выявило, что смертельный несчастный случай на производстве связан произошел по организационным причинам.
Об этом сообщили в пресс-службе управления Гоструда в Николаевской области.
Напомним, что 28 декабря, во время подъема деревянной опалубки грузоподъемным краном, щиты, которые были закреплены полотняным стропом, выскользнули и смертельно травмировали 35-летнего мужчину.
«Во время расследования специальной комиссией установлено, что несчастный случай произошел по организационным причинам, в том числе, из-за невыполнения требований инструкций по охране труда», - идет речь в документе.
От полученных травм мужчина скончался в городской БСМП.
Ранее сообщалось, что 27-летний николаевец получил ушиб головы на производстве, перенес трепанацию черепа и впал в кому.