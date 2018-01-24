Патрульные потребовали от районных администраций Николаева срочно очистить тротуары от снега и льда

Патрульная полиция потребовала от администраций районов Николаева очистить тротуары от льда и снега.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Полиция направила предписания председателям администрации Ингульского района Светлане Гладун, Заводского района Виктору Дмитруку, Центрального района Александру Березе и Корабельного района Александру Цуканову.

«Если автодороги уже почти приведены в надлежащее состояние, то территория для пешеходов все еще остается скользкой и опасной для граждан. Сотрудники полиции выдали предписания председателям районных администраций на немедленное устранение скользкости и льда с тротуаров и во дворах», - сообщили в полиции.