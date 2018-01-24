Патрульные потребовали от районных администраций Николаева срочно очистить тротуары от снега и льда

Патрульная полиция потребовала от администраций районов Николаева очистить тротуары от льда и снега.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.
Полиция направила предписания председателям администрации Ингульского района Светлане Гладун, Заводского района Виктору Дмитруку, Центрального района Александру Березе и Корабельного района Александру Цуканову.
«Если автодороги уже почти приведены в надлежащее состояние, то территория для пешеходов все еще остается скользкой и опасной для граждан. Сотрудники полиции выдали предписания председателям районных администраций на немедленное устранение скользкости и льда с тротуаров и во дворах», - сообщили в полиции.
В случае невыполнения требований чиновников привлекут к административной ответственности.
Напомним, ранее сообщалось, что николаевские спасатели дважды оказывали помощь водителям, застрявшим в пути из-за снежных заносов.