Патрульные потребовали от районных администраций Николаева срочно очистить тротуары от снега и льда

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Патрульная полиция потребовала от администраций районов Николаева очистить тротуары от льда и снега.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Полиция направила предписания председателям администрации Ингульского района Светлане Гладун, Заводского района Виктору Дмитруку, Центрального района Александру Березе и Корабельного района Александру Цуканову.  

«Если автодороги уже почти приведены в надлежащее состояние, то территория для пешеходов все еще остается скользкой и опасной для граждан. Сотрудники полиции выдали предписания председателям районных администраций на немедленное устранение скользкости и льда с тротуаров и во дворах», - сообщили в полиции.

В случае невыполнения требований чиновников привлекут к административной ответственности. 

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские спасатели дважды оказывали помощь водителям, застрявшим в пути из-за снежных заносов.

Вадим Богданов

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русскийобщество