В Николаеве отремонтировали столовую в расположении 79-й бригады – с работами справились за три месяца

В Николаеве отремонтировали столовую в расположении 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал советник президента Украины Юрий Бирюков.

Эта столовая была построена в 1971 году, а в 1985 году в ней сделали капитальный ремонт. Сейчас ремонт в столовой провели, потому что 79-ю бригаду включили в новую систему питания в украинской армии.

«11 лет там текла крыша и дотекла до такого состояния, что для ремонта пришлось полностью разбирать плиты перекрытий, усиливать балки, делать полный ремонт всего. Первая фотка-коллаж – это 19 октября, 3 месяца назад, старт ремонта. Результат на фотках, финальные штрихи ремонта и финальный монтаж оборудования», - сообщил советник.

Судя по посту Бирюкова, ремонт обошелся в 12 миллионов гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве строят новое жилье для военнослужащих ВМС.