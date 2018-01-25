В Николаевском горсовете внедрили систему электронного документооборота

Начиная с 3 января 2018 года исполнительный комитет Николаевского городского совета и исполнительные органы городского совета внедрили электронный документооборот через автоматизированную систему контроля и организации делопроизводства «АСКОД».

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

21 декабря с целью повышения эффективности и прозрачности работы Николаевского городского совета и его исполнительных органов принято распоряжение и.о. городского головы-секретаря городского совета Татьяны Казаковой относительно порядка работы с электронными документами и документами в сканированной форме.

Данным документом всех руководителей исполнительных органов Николаевского городского совета обязали обеспечить неукоснительное выполнение подчиненными новых форм работы.

«На днях в городском совете прошел очередной практический тренинг для сотрудников исполнительных органов Николаевского городского совета, в ходе которого даны разъяснения по составлению и отработке документов», - говорится в сообщении.

Развитие системы электронного документооборота в исполнительных органах Николаевского городского совета позволит улучшить взаимодействие и координацию между подразделениями, будет способствовать прозрачности рабочих процессов и значительному повышению их эффективности.

Также отмечается, что Николаев подал заявку в Государственное предприятие «Государственный центр информационных ресурсов Украины» Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины на включение города в систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти, что позволит обмениваться документами между органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в электронном виде с наложением электронной цифровой подписи.

Напомним, что Юлия Литвинова за назначение которой на должность управляющей делами Николаевского горсовета депутаты проголосовали большинством голосов, собиралась в 2018 году ввести электронный документооборот.