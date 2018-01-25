В Одессе в детских поликлиниках закончились вакцины против кори – горздрав просит дополнительные дозы

Одесситы, желающие последовать советам медиков и сделать прививку от кори своему ребенку, жалуются на то, что в городских поликлиниках нет вакцин.

Об этом сообщает «Думская».

В частности, такая ситуация сложилась в поликлинике №3 на Еврейской, в поликлинике № 6 на Филатова и других учреждениях.

В департаменте охраны здоровья Одесского горсовета сообщили, что из 5 тысяч доз, дополнительно выделенных на область, 3 тысячи распределили на город, но с учетом ажиотажа вакцина уже закончилась.

Сейчас ждут новых поступлений. В настоящее время мэрия подала заявку в облздрав: на 1-й квартал 2018 года необходимо еще 11 340 доз препарата «Приорикс».

«Граждане, которым не досталась вакцина, могут оставить свой номер телефона у педиатра, и как только препарат появится, их вызовут на прививку», — посоветовали в департаменте.

Напомним, ранее Ульяна Супрун заявила, что на данный момент речь не идет об эпидемии кори, однако родители все-равно должны вакцинировать своих детей.

Отметим, на Николаевщине растет количество зафиксированных случаев заболевания корью: у восьмерых тяжелое протекание болезни.

Как известно, 12 января в Одесской области от кори умер 5-летний ребенок - это шестая жертва с начала вспышки инфекции. 19 января стало известно, что в Украине из-за кори умер еще один ребенок.