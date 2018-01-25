О незаконной работе весовых комплексов на Николаевщине: и так сойдет?

Два года весовые комплексы на николаевских дорогах устанавливались и работали незаконно. Кроме единственного, который с перебоями функционировал на дороге Н-24 «Благовещенское - Николаев». Именно там есть более менее подходящее место под мобильные ГВК. Все остальные...

Сегодня в этом официально признался начальник управления Укртрансбезопасности в Николаевской области Сергей Кривошапка.

- На данное время у меня есть одна площадка в области, на которой я могу проводить габаритно-весовой контроль. Официально заявляю, что в прошлом и позапрошлом году я брал на себя ответственность и ставил их (весовые комплексы – ПН) просто на дороге.... - Сейчас придет сезон, опять будет крик: «Ставь весы». Я вам ответственно заявляю: кроме как на площадку на дороге Н-24 (в прошлом - Р-06) никуда весы не выставлю. Ни на Новый Буг, ни на Баштанку, ни на асфальт, ни в порт. Больше рисковать я не буду. Потому что я… ну, пострадал в прошлом году и неплохо. И никто за меня… - сказал он.

Я так понимаю, таким образом он и объяснил то, почему резко пропал в сентябре 2016-го и вернулся на должность по весне…

Но самым жирным штрихом на этой «картине маслом» я лично вижу то, что на вот так незаконно установленные и незаконно работающие комплексы, как на прикрепленном фото, не раз возили министра инфраструктуры Владимира Омеляна, и он, приезжая, видя нарушения, тупо делал вид, что все ок. Повылазило?

Что касается вопроса обустройства по всем нормам площадок под ГВК в области, то я очень сомневаюсь, что они появятся у нас к лету. Хотя управление инфраструктуры ОГА «ванговало» аж 12 «ближе к весне».

Вот так мы строим правовое государство... нет слов.