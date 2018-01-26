Глава фракции «Укроп» проговорился, что комиссии в Николаевском облсовете «раздавали» по квотам – транспортную отдали им

Петр Ковальчук Глава фракции «Укроп» в Николаевском областном совете Петр Ковальчук проговорился, что в начале работе нынешнего созыва постоянные комиссии «раздавали» фракциям по некоему квотному принципу. И таким образом за их фракцией закрепили комиссию по вопросам транспорта, которую он ранее возглавлял.

Соответствующее заявление Ковальчук сделал в четверг, 25 января, в ходе совместного заседания постоянной комиссии Николаевского областного совета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, а также временной комиссии облсовета по контролю за эффективностью использования бюджетных средств всех уровней, которые выделяются и используются на все виды ремонтных работ на дорогах региона, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что на сессии облсовета 12 октября Ковальчук заявил о том, что написал заявление на уход с поста руководителя постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленной политики, предпринимательства, энергетики и энергосохранения, транспорта и развития инфраструктуры. И депутаты это заявление поддержали.

А в ходе совместного заседания депутат от партии «Нова держава» Татьяна Демченко настаивала на том, что необходимо созывать очередную сессию, чтобы в том числе избрать нового главу комиссии, на которую в том числе возложены функции по распределению средств на ремонт дорог.

Против этого выступил депутат от «Блока Петра Порошенко» Михаил Талпа, который заявил, что оснований для внесения с голоса такого вопроса нет – все комиссии сегодня работают в штатном режиме.

Тогда же слово взял Ковальчук и заявил:

- Когда начиналась работа этого созыва, фракция… пофракционно были розданы, не розданы, а так сказать, по квотному принципу эта комиссия (по транспорту – ПН) была отдана «Укропу». Я думаю, она за ним и остается, поменяется фамилия, а кандидатура главы, я думаю, будет только от «Укропа».

Депутат от «Оппозиционного блока» Николай Кравченко удивился этому, мол, «по партиям что ли распределялись?». А вот Талпа подтвердил слова Ковальчука:

- За «Укропом» была транспортная комиссия. Они ее получили. Потому тут есть логика в его (Ковальчука – ПН) словах, что они могут оставить за собой эту комиссию.

По этому поводу высказался и глава фракции «Оппоблок» Владимир Фроленко, который вовсе не удивился заявлению Ковальчука:

- Если «Укроп» претендует на эту комиссию, то, пожалуйста, не вопрос. Пусть дают свою кандидатуру, а уже сессия будет решать. Но это надо делать, а не то, что мы сложили руки и сидим тут, и сейчас поговорили ни о чем. Это ничего не поменяет в нашей работе.

Он поддержал Демченко в том, что нужно созвать очередную сессию, и от себя заявил, что нужно переформатировать вообще все комиссии.

Напомним, ранее сообщалось о том, как Ковальчук назвал партийного лидера клоуном и признался, что на выборах хотел в БПП.