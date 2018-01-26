В Беларуси заблокировали оппозиционный сайт «Хартия-97»

В Беларуси заблокирован оппозиционный ресурс «Хартия-97» (Charter97.org).

Об этом сообщает «Голос Америки».

Ресурс блокируют почти все операторы связи. Блокировке на территории страны подверглись три доменных имени: charter97.org, charter97.eu и charter97.info. Для пользователей из других стран эти адреса по-прежнему доступны.

Создатели ресурса обещают защищать сайт всеми доступными способами, в том числе – на международном уровне и призывают журналистов, правозащитников и читателей проявить солидарность.

С 24 января сайт «Хартии-97» числится в списке ограниченного доступа для провайдеров на основании решения министерства информации Беларуси. При этом в редакции полагают, что решение было принято раньше. По мнению главного редактора сайта Натальи Радиной, блокировка может быть связана с тем, что президент Беларуси Александр Лукашенко опасается новой волны протестов.

Напомним, что ранее власти Беларуси заблокировали независимый новостной сайт «Белорусский партизан».