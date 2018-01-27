В Нидерландах полицейские могут остановить молодого человека с дизайнерской вещью, если тот выглядит «недостаточно богатым»

В Нидерландах полицейским разрешили останавливать молодых людей в дизайнерских вещах, если те выглядят «недостаточно богатыми» для их покупки.

Об этом сообщает BIRD IN FLIGHT, ссылаясь на Buro 24/7.

По словам начальника полиции Роттердама Фрэнка Пауля, в списке самых популярных среди молодежи дорогостоящих вещей — «большие Rolex» и «куртки Gucci».

- Некоторые молодые люди теперь ходят в куртках за 1 800 евро. У них нет никакого дохода, поэтому вопрос в том, как они их приобретают, - рассказал он.

Отмечается, что если человек не сможет объяснить, каким образом купил конкретную вещь, то она будет конфискована по решению суда. Особое внимание уделят преступникам, которые уже были замешаны в кражах.

Ранее сообщалось, что в Вене полицейские взяли штурмом магазин игрушек, чтобы задержать промоутера в костюме ниндзя.