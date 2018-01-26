Пьяный водитель предлагал николаевским патрульным взятку, чтобы на него не составляли протокол

В пятницу, 26 января, в Николаеве водитель, которого остановили сотрудники патрульной полиции, предлагал взятку за то, чтобы его не привлекли к административной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаевской области.

Так, на проспекте Центральном экипаж патрульной полиции остановил за нарушение правил дорожного движения микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter». Во время проверки документов и общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.

В свою очередь, водитель не отрицал того, что он употреблял спиртные напитки, но осмотр на состояние опьянения проходить отказывался и всячески затягивал время. Потом правонарушитель начал предлагать инспекторам деньги за то, чтобы сотрудники полиции не составили на него протокол. После этого патрульные предупредили мужчину, что за предложение неправомерной выгоды служебному лицу предусмотрена уголовная ответственность, но это его не остановило, водитель продолжил предлагать взятку.

«Правоохранители составили на 36-летнего водителя административные материалы по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Отказ лица, которое управляет транспортным средством, от прохождения осмотра на состояние алкогольного опьянения») и вызывали на место следственно-оперативную группу Центрального отдела полиции для документирования предложения неправомерной выгоды сотруднику патрульной полиции», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Харькове пьяный за рулем «Daewoo Lanos» врезался в дерево и пытался откупиться от патрульных.