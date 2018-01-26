В ближайшие сутки на Николаевщине ожидается сильный туман

Ночью и утром субботы, 27 января, в Николаевской области ожидается сильный туман.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, с 20:00 26 января по 20:00 27 января на территории Николаевской области ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами сильный туман. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер 5-10 м/с.

Отмечается, что по области температура ночью 5-10 ° мороза, а днем 1-6 ° мороза. По Николаеву ночью 7-9 ° мороза, а днем 2-4 ° мороза.

Ранее сообщалось, что ранее по Николаевской области передавали похолодание и снегопад.