«Дело Копейки»: помощнику депутата Рябцу уменьшили сумму залога до 1,7 миллиона

В Апелляционном суде Николаевской области в пятницу, 26 января, помощнику депутата Николаевского горсовета Николая Копейки Дмитрия Рябцу уменьшили сумму залога до 1 миллиона 700 тысяч гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Копейки Владимир Тимошин.

Ранее сообщалось, что 18 января в Заводском районном суде Николаева судья Сухаревич удовлетворила ходатайство прокуратуры Николаевской области и избрала помощнику Николая Копейки Дмитрию Рябцу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 16 миллионов 753 тысячи гривен. В свою очередь, адвокат Копейки Тимошин заявил о том, что сумма залога была посчитана неправильно.

Также сообщалось, что судья Заводского районного суда Николаева Зинаида Сухаревич избрала для еще одного из фигурантов «дела Копейки» Олега Тоболина меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца только с возможностью внесения залога в размере всего 500 тысяч гривен.

Так, по словам Тимошина, Апелляционный суд Николаевской области оставил в силе решение Заводского районного суда об установлении Олегу Тоболину размера залога в полмиллиона гривен, и изменил помощнику депутата Николаевского горсовета Игоря Копейки Дмитрию Рябцу сумму залога с 16 миллионов 753 тысяч гривен до 1 миллиона 700 тысяч гривен.

Напомним, что Заводский суд Николаева арестовал депутата Копейку на два месяца с правом внесения залога в размере один миллион гривен.

Также напомним, что сына депутата Николаевского горсовета Копейки суд отправил под круглосуточный домашний арест.