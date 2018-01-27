В Николаеве прошли соревнования по борьбе самбо на первенство Южного оперативного территориального объединения

Николаевские гвардейцы приняли участие в соревнованиях по борьбе самбо на первенство Южного оперативного территориального объединения.

Об этом сообщает пресс-служба военной части 3039 Нацгвардии Украины.

Соревнования проводились на базе спортивного комплекса физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Николаевской области. В мероприятии принимали участие девять команд.

Военнослужащие воинской части 3039 отнеслись к соревнованиям должным образом и уделили тренировкам перед соревнованиями максимум своего внимания и упорства. В течение десяти дней, ежедневно, под руководством начальника физической подготовки и спорта гвардейцы совершенствовали свои навыки по борьбе и улучшали свои умения.

На соревнованиях шла ожесточенная борьба, каждая из присутствующих команд демонстрировала свое спортивное обучение, но победа досталась только лучшим.

По результатам соревнований места распределились следующим образом:

1 группа (бригада и полки) 1 место - воинская часть 3029, 2 место - воинская часть 3039, 3 место - воинская часть 3033, 4 место - воинская часть 3012;

2 группа (батальона) 1 место - ОЗСП Юг, 2 место - воинская часть 3056, 3 место - воинская часть 3044, 4 место военная часть 3026, 5 место - воинская часть 3014.

Напомним, что в 2018 году в воинской части 3039 Национальной гвардии Украины внедрят улучшенную программу боевой подготовки.