«Мотивирует мало»: в Минсоцполитике заявили, госслужащие не заинтересованы в повышении по службе из-за низкой зарплаты

Александр Товстенко Схема выплаты заработной платы государственным служащим требует доработки. В частности, необходимо увеличить разницу в зарплате между работниками разных уровней.

Об этом на круглом столе в Институте Горшенина заявил Александр Товстенко, директор департамента заработной платы и условий труда Министерства соцполитики, передает «Левый берег».

- Не все специалисты довольны повышением, поскольку разница между главным специалистом и начальником составляет менее 10%, порог ощутимости низкий и мотивирует мало, - сказал Товстенко.

При этом, чиновник отметил, что оклад специалистов низкого районного уровня является конкурентным на уровне района. Об єтом видетельствуют данные анализа заработной платы госработников Министерством соцполитики.

Также Товстенко добавил, что в Министерстве работают над отдельным положением о премировании. На данный момент, согласно постановлению «Об упорядочении структуры заработной платы работников государственных органов», которое Кабмин одобрил вчера, 25 января, премирование может осуществляться в пределах 30% от должностного оклада.

Также уменьшилось количество стимулирующих выплат, в частности, говорится о доплате за интенсивность и доплате за выполнение особо важной работы. Эти выплаты, по словам чиновника, разрешены лишь к концу года.

Вместе с тем, как сказал Товстенко, минимальный оклад госчиновника, который согласно закону должен составлять два прожиточных минимума, сейчас обеспечить невозможно. На данный момент оклад составляет полтора прожиточных минимума. Увеличить его до необходимой суммы смогут только до 2019 года.

Напомним, ранее глава Минсоцполитики Рева заявил, что в Украине за год значительно сократился уровень безработицы.