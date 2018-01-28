За прошедший год больше половины украинцев не прочитали ни одной книги, - опрос

В 2017 году более половины украинцев не прочитали ни одной книги.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провела компания «Research & Branding Group».

Согласно обнародованным данным, на вопрос «Сколько книг Вы прочитали за последний год», 51% респондентов ответили «ни одной», 43% прочитали 1 или более книг, а 6% не смогли ответить.

На протяжении последнего года книги чаще читали женщины (48%), чем мужчины (38%).

Больше всего читателей оказалось среди лиц с высшим образованием, менее всего — среди лиц со средним образованием (57% и 31% соответственно).

При этом жители восточных и центральных областей читают больше (49% и 46%), чем в южных областях Украины (34%), а жители областных центров (53%) – больше, чем жители сельской местности (37%).

В опросе, который проводился с 27 октября по 9 ноября 2017 года, участвовали 1802 респондента по всей территории Украины (кроме оккупированного Донбасса и Крыма) в возрасте от 18 лет и старше. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, что, согласно данным исследования, николаевская молодежь больше всего читает современную и украинскую литературу.