На Николаевщине артиллеристы ВМС провели учебные стрельбы

В Николаевской области артиллеристы Военно-морских Сил ВСУ провели учебные стрельбы на полигоне.

Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС ВСУ.

Целью тактических учений была подготовка подразделения к самостоятельным действиям при ведении оборонительного боя, поддержание постоянной готовности к выполнению учебно-боевых задач в составе подразделения в сложной обстановке с учетом опыта антитеррористической операции, воспитания высоких морально-боевых качеств, совершенствование навыков командования подразделениями во всех видах тактических действий.

По словам руководителя учений, несмотря на сложные метеорологические условия, военнослужащие успешно выполнили многокилометровый переход к месту развертывания пушек и все запланированные тренировочные мероприятия.

Напомним, что ранее бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая дислоцируется в Николаеве, осуществили тренировочные прыжки с парашютом.