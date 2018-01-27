В Николаеве гражданин РФ массово воровал на кладбище фоторамки для дальнейшей продажи – суд дал год условного срока

В Николаеве местного уроженца с российским гражданством наказали годом условного срока за десятки краж фоторамок с могил, которые он в дальнейшем продавал.

Об этом говорится в соответствующем определении Корабельного районного суда Николаева.

Следствие установило 16 эпизодов подобных краж с могил с апреля по сентябрь 2017 года, пока не был пойманным с поличным сотрудниками КП «Николаевская ритуальная служба».

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью и рассказал, что он действительно неоднократно похищал рамки с фотографиями умерших. Также он после задержания добровольно выдал полицейским двенадцать фоторамок.

В итоге суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины («Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего») и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года.

При этом суд все же решил освободить приговоренного от отбывания наказания и установил испытательный срок в один год. На него возложили обязанности периодически являться на регистрацию в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства и работы.

Напомним, на Николаевщине суд приговорил почти к пяти годам тюрьмы мужчину, который на кладбище украл ограждения с 19 могил.