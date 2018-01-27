Каждый третий украинец задумывался об эмиграции, - опрос

64% украинцев не задумывались о том, чтобы выехать из Украины.

Такие результаты социсследования Киевского международного института социологии, проведенного по заказу zn.ua.

29,1% задумывались о том, чтобы переехать в другую страну. 7,3% затруднились с ответом.

Отмечается, что среди тех, кто думал о переезде 55% - молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет; 44% - от 30 до 39 лет; 33% - 40-50-летние. При этом у 40% есть высшее образование, у 27,6% - среднее специальное образование.

Готовы уехать из страны около 17% украинцев: 6,3% уже предпринимают для этого шаги, а 10,8% готовы, но ничего пока не делают.

Ни при каких условиях не готовы выехать из Украины 56,9% украинцев.

Согласно опросу, 53% из тех, кто уже имеет опыт работы за границей, хотят его повторить снова, а вот 43% не хотят возвращаться к такому опыту опять.

Среди тех, кто хочет и готов уехать, 45,2% руководствуются желанием больше зарабатывать, 31,6% хотят жить в более комфортной для себя стране, 13,4% готовы уехать ради детей.

Задумываются об отъезде в основном жители маленьких городков - 34,5%. Также думает об эмиграции каждый третий житель большого города (от 100 до 500 тыс. населения) и 30% жителей полумиллионников и миллионников.

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 21 ноября по 15 декабря 2017 года. Полевой этап длился с 1 по 14 декабря 2017 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах по всем областям Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, подконтрольных Украине. В результате полевого этапа было собрано 2039 анкет.

Напомним, ранее уполномоченная по правам человека Верховной Рады Валерия Лутковская заявляла, что украинцам небезопасно выезжать в Россию на работу.