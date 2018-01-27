«Олигархи, депутаты, Порошенко и правительство»: украинцы назвали тех, кто больше всего «тормозит» развитие страны

По мнению украинцев, «тормозом» развития страны являются олигархи, депутатский корпус и Президент.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Киевского международного института социологии, проведенного по заказу zn.ua.

61,5% украинцев заявляют, что ходят на выборы регулярно, десятая часть населения Украины не видит в этом никакого смысла; 26,3% опрошенных украинцев ответили, чтоходят на выборы иногда; 10,8% - не ходили, поскольку не видят в этом смысла; 1,4% - затруднились ответить.

При этом, согласно опросу, почти половина украинцев обвиняет олигархов в торможении развития Украины – этот пункт выбрало 42,5 процента опрошенных. Далее следуют: депутатский корпус – 32,9%; Президент – 26,3%; правительство – 26,3%; чиновники – 16%; Россия – 14,5%; пророссийская «пятая колонна» – 12%; партии – 6,5%.

79,4% опрошенных украинцев сообщили, что не готовы отдавать свои голоса на выборах за деньги. В свою очередь, 7,1% считают, что все зависит от обстоятельств; 5,9% процентов уверены, что «все они там одинаковые»; 5,1% - затрудняются ответить.

2,6% украинцев готовы продать свой голос на выборах.

Отмечается также, что у 14,6% есть знакомые, которые когда-либо голосовали за деньги; у 56,7% таких знакомых не оказалось.

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 21 ноября по 15 декабря 2017 года. Полевой этап длился с 1 по 14 декабря 2017 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах по всем областям Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, подконтрольных Украине. В результате полевого этапа было собрано 2039 анкет.

Напомним, что Порошенко и Тимошенко все еще лидируют в президентском рейтинге, на третье место вышел Гриценко.

Отметим, что, согласно опросу, у николаевцев нет явных фаворитов среди политических партий.