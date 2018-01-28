Треть украинцев считает Россию враждебной страной, но большинство не осуждает работу сограждан в РФ

41,9% украинцев считают, что при отсутствии работы в Украине можно поехать на заработки в Россию; 21,2% - неважно, где работать. Однако треть граждан Украины считают РФ враждебно настроенной к ним страной.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Киевского международного института социологии, проведенного по заказу zn.ua.

21,2% опрошенных уверены, что нет разницы в том, в какой стране зарабатывать деньги. При этом 22,1% считают трудовую миграцию в РФ категорически неприемлемой в связи с войной с Россией на Востоке Украины. 14,8% не смогли ответить.

Отмечается, что высокий процент носителей «трудовой политкорректности» на Юге (76,1%) и Востоке (74,5%). В Центральном регионе Украины допустимым работать в стране-агрессоре считают 60% украинцев, а в Западном – 49,4%.

В свою очередь, категорически к этому относятся 12,7% украинцев Южного; 16,9% – Восточного; 21% – Центрального и 34,8% – Западного регионов.

Однако, если бы у опрошенных был бы выбор, куда ехать на заработки при одинаковой зарплате, то РФ занимает 7-ю позицию. Лидерами среди стран для трудовой миграции являются: Германия (13,6%), Польша (13,1%), Канада (6,9%), США (6,2%) и Италия (5,9%).

Примечательно, что Российская Федерация заняла первое место в рейтинге стран, которые, по мнению граждан Украины, могут проявлять по отношению к ним враждебность. Далее следуют: Польша (7,2%), Беларусь (4,2%), Венгрия (3,4%), США (2,1%), Турция (2,1%).

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 21 ноября по 15 декабря 2017 года. Полевой этап длился с 1 по 14 декабря 2017 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах по всем областям Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территориях, подконтрольных Украине. В результате полевого этапа было собрано 2039 анкет.

Напомним, что, согласно опросу, каждый третий украинец задумывался об эмиграции.