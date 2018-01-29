Военнослужащие провели патриотически-воспитательную работу с николаевскими старшеклассниками

26 января представители Корабельного районного военного комиссариата провели патриотически-воспитательную работу с 11-классниками школ №33, 48, 54.
Об этом говорится в сообщении военкомата.
Военный комиссар Корабельного РВК Виталий Бачков, выступая перед старшеклассниками, обратил внимание присутствующих на конституционный долг украинцев по защите, независимости и территориальной целостности Украины.
«После чего передал слово военнослужащим военного комиссариата, которые принимали непосредственное участие в АТО в Донецкой и Луганской областях. Офицеры поделились с учениками своим боевым опытом, проинформировали о приоритетах военной службы, ознакомили с порядком вступления в высшие учебные заведения по военным направлениям, прохождением срочной военной службы, преимуществами военной службы по контракту», – говорится в сообщении.