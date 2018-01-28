Страна без прошлого, настоящего и будущего

З найкращої країни в Європі зробили смітник. Тут панують зло, глупота, чорна заздрість, здирництво…

Минздрав предупреждает - нет денег, не болей.

Бесплатные (залежалые) таблетки только калечат. Одна таблетка от давления, которая действует только 4 часа, стоит 3 гривны. День в больнице -1000 гривен. За государственную операцию хирургу 2000 гривен. "Благотворительный взнос" перед операцией в гос.клинике - 10400. Операция на одном глазу стоит от 7,5 до 45 тысяч. "На кабинет" - от 50 гривен. С заоблачными тарифами стоматологов проще - жевать нечего - можно просто выдернуть больные зубы. Врачи и в государственных, и в частных клиниках смотрят на пациентов прежде всего как на источник личного обагащения, потом - как на тех, кто мешает им жить, а в последнюю очередь - как на больных, которым клятва Гиппократа их обязывает оказать помощь.

Пенсия 1373 гривны.

Возле комп. 15 градусов.

Котёл на минимуме. Вся электроэнергия - только на лампочки.

Иначе не оплатить коммуналку.

Гарант Конституции гарантирует только свои права.

Ему, наверное, жарко в его хоромах.

Ему выгодно выполнить очередное требование МВФ - ещё больше задрать тарифы для населения. https://news.pn/ru/politics/194159

А нам уже некуда дальше прикручивать котёл - он просто выключается. Могут потрескаться трубы.

И кому нужен этот кредит?

Для МВФ - понятно: ещё глубже втянуть Украину в долговую яму. За бумажки выкачивать из неё природные и трудовые ресурсы. Современый вид порабощения государства.

Мы-то эти доллары и не увидим, а ворюги при власти - распилят и по отлаженным каналам выведут эти бумажки обратно за границу.

Вместо того, чтобы наладить работу экономики Украины.

А возвращать долги - нам и нашим детям. Пожизненно.

А гройсман и его "попередники"в это же время снижают социальные нормы и субсидию.

И висит над нами их хитрый домоклов меч — пряник с кнутом: не заплатишь за коммуналку - заберём и субсидию.

Тогда останется только обрезать трубу - вымерзай. Ты - лишний.

Потому, что нельзя за 1343 гривны оплатить коммуналку и купить и хлеб, и таблетку.

Всё сходится - оккупанты (транснациональные компании, банкиры, массоны, тайное мировое правительство, менялы ...) продолжают активно уничтожать лишнее население Анчурии руками своих ворюг-марионеток.

А население ( в основном- вырожденные отупевшие и безвольные рабы) покорно проглотит и это.

И забросают камнями тех, кто пытается вытащить их из дерьма.

И придут за гречку на избирательные пункты, и продадут свои голоса за тех же слуг народа -ворюг-поганцев.

Но даже, если я проголосую Против. Что изменится?

Вместо одной банды легально или не легально придёт другая банда из той же политически-олигархической колоды.

Потому что избирательную систему измыслили так, что изменить бандитскую систему мирным путём не возможно.

А революционным - некому.

И тихо будет продолжать вымирать коренное население некогда богатейшей в Европе страны с гордым и свободолюбивым народом.

Вот и бегут с Украины, кто молод и может.

А оставшиеся или за гроши работают на барщине, или вымирают, как лишние.

Было у нас прошлое — заставили от него отказаться. Страшит настоящее — как бы прожить сегодняшний день. Поэтому нет у нас и будущего.

«А над дітьми козацькими поганці панують» (Т. Шевченко «Тарасова ніч»).

“Йде до гіршого і до гіршого. Ми навіть не уявляємо, в якому болоті сидимо… Мене пригнічує те, що влада робить із нашим народом. З найкращої країни в Європі зробили смітник. Тут панують зло, глупота, чорна заздрість, здирництво… Люди дуже розхристані, не люблять один одного. Нема того, що об’єднує. Як українці хочуть мати державу, якщо вони один одного з’їдають?” Іван Марчук