«Это частная машина», – в Николаеве водитель вытолкал пенсионера из салона маршрутного такси

В Николаеве водитель маршрутного такси №2 вытолкал из салона пенсионера.

Об этом сообщает издание «Корабелов.info».

Инцидент засняла жительница Николаева Алина. На видео запечатлено, как водитель «маршрутки» выталкивает пожилого мужчину из салона, при этом непонятно, из-за чего возник конфликт.

– Эта частная машина, иди жалуйся, куда хочешь, – говорит водитель мужчине, после чего выталкивает его из салона и закрывает дверь.

Напомним, в феврале 2015 года водитель отказал в льготном проезде руководителю ветеранской организации Заводского района, инвалиду войны 76-летнему Владимиру Першину и буквально выгнал его из автобуса. В итоге суд взыскал в пользу Першина с фирмы-перевозчика 5 тысяч гривен.

Как известно, николаевские перевозчики требуют повышения тарифа за проезд в «маршрутках» минимум до шести гривен. Взамен водители предлагают дальнейшие бесперебойные перевозки и сохранение подвижного состава. В случае повышения тарифа до 12 гривен перевозчики дают 100% гарантии, что на линию каждый день будут выходить только чистые автобусы. Кроме того, они заявили, что если тариф будет увеличен, то возможно будет закупить еще несколько единиц подержанного транспорта.