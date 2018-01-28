Тилигульский лиман после соединения с Черным морем наполняется водой

Тилигульский лиман после того, как был соединен каналом с Черным морем, наполняется водой.

Об этом сообщает на странице Регионального ландшафтного парка «Тилигульский» Facebook.

Как известно, на данный момент завершен первый этап по обустройству лимана. 27 декабря после проведения реконструкции канала лиман соединили с Черным морем.

Это стало необходимым из-за того, что в лимане слишком соленая вода, из-за которой в водоеме практически исчезла рыба и оказались под угрозой редкие виды птиц. Соединение с морем позволит уменьшить соленость воды в лимане.