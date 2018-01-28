Николаевские патрульные победили в турнире по кроссфит «Доблесть ВМС 2018»

В субботу, 28 января, в Николаеве состоялся престижный уже традиционный всеукраинский турнир по кроссфит среди военнослужащих и представителей силовых структур «Доблесть ВМС 2018», победу в котором завоевала команда патрульной полиции Николаевской области.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Команда патрульной полиции приняла участие в этих соревнованиях впервые. В упорной борьбе среди двенадцати команд она одержала уверенную победу.