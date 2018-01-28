Николаевские патрульные победили в турнире по кроссфит «Доблесть ВМС 2018»

В субботу, 28 января, в Николаеве состоялся престижный уже традиционный всеукраинский турнир по кроссфит среди военнослужащих и представителей силовых структур «Доблесть ВМС 2018», победу в котором завоевала команда патрульной полиции Николаевской области.
Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Команда патрульной полиции приняла участие в этих соревнованиях впервые. В упорной борьбе среди двенадцати команд она одержала уверенную победу.
– Трудно словами передать атмосферу, которая там царила. Несколько болельщиков вместе с начальником УПП так болели, что сорвали голос. Это было честное противостояние достойных спортсменов. Команды искренне поддерживали друг друга и проявляли настоящий бойцовский характер. Но главное, что это не профессионалы, а обычные полицейские, военнослужащие, поддерживающие высокую физическую форму в свободное от службы время. И уже буквально с пьедестала они вернутся в свои части и подразделения выполнять служебные обязанности. Надеюсь, что каждый из них станет примером для своих коллег и каждые следующие соревнования будут пополняться новыми представителями, – отметил капитан команды патрульной полиции и.о. командира батальона Виктор Левченко.