Из-за неукомплектованности штата двух судов Николаевщины туда командируют четырех судей

На рассмотрение Высшей квалификационной комиссии судей Украины на 15 февраля назначен вопрос о внесении представления о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия.

Об этом сообщается на сайте ВККСУ, передает Инше.ТВ.

В частности, будет рассмотрен вопрос о командировке судей в связи с выявлением чрезмерного уровня судебной нагрузки в Березанский и Братский районные суды Николаевской области. Туда планируют командировать четверых судей (по двое на каждый суд).

Всего будут рассматривать вопрос о командировках судей в 54 суда в Украине.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в конце 2016 года, Преступности.НЕТ сообщало о том, что штат большинства судебных учреждений Николаевской области недоукомплектован