Во Львове акция за цирк без животных переросла в стычки с полицией: задержано около десяти человек

В воскресенье, 28 января, во Львове на акции протеста против эксплуатации животных в цирке произошла стычка между митингующими и правоохранителями.

Об этом сообщает Львовский портал.

В результате инцидента задержаны около десяти активистов.

Пикет проходил возле стен Львовского государственного цирка. Еще перед его началом под цирк стягнулося несколько десятков представителей Нацполиции. Протестующих на тот момент было меньше, чем правоохранителей - они стояли у входа и раздавали людям информационные листовки.

Через несколько минут после начала протеста на площади перед цирком появились неизвестные лица, которые бросали в сторону полиции и протестующих дымовые шашки. Правоохранители сразу задержали нескольких человек и временно ограничили вход в цирк для родителей с детьми.

Впоследствии большинство мирных протестующих разошлись, а тех, кто остался, силовики начали не без сопротивления задерживать. Со слов правоохранителей, которые проводили задержание, у митингующих были с собой ножи и металлические палки, которые изъяли.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве состоялся марш за права животных