На Черниговщине почтили память погибших в бою под Крутами студентов

Фото: Facebook/Максим Білоусенко В воскресение, 28 января, в селе Круты Черниговской области состоялись мероприятия по чествованию погибших в бою 29 января 1918 года, которые полегли за независимость Украины, воюя против русской Красной гвардии под командованием Михаила Муравьева.

На мероприятии присутствовали украинские военные и представители правительства, пишет ТСН.uа.

Президент Украины Петр Порошенко не смог присутствовать на мероприятии, из-за штормового предупреждения.

«Станция Круты – лишь маленькая точка на карте железнодорожных сообщений. И – только одна из многочисленных битв в извечном «крестовом походе» России против Украины. Но Круты в пространстве и времени бытия украинского народа занимают чрезвычайно важное место. Это название, как писал Улас Самчук, «врезалось в наше народное естество, в наш дух и нашу плоть», - написал в Facebook президент Украины Петр Порошенко.