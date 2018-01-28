В Минобразования рассказали, как украинские полярники обнаружили в своей лодке спящего морского слона

Возле станции «Академик Вернадский» в Антарктиде к украинским полярникам в гости заглянул огромный морской слон.

Об этом говорится в Twitter-сообщении Министерства образования и науки.

«Мир облетело видео, как в Антарктиде пингвин запрыгивает в лодку австралийских исследователей. Но и в лодке наших полярников гостил морской «слоник», — сказано в сообщении.

Фотографиями с министерством поделился участник 20-й антарктической экспедиции Юрий Отруба.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в США военные спасли енота, который застрял, пытаясь залезть в танк