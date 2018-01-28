Половину из переданных ВСУ для нужд АТО новых санавтомобилей «Богдан» пришлось ремонтировать, – волонтер

25 из 50 автомобилей «Богдан-2251», доставленных на фронт для нужд украинских военных, пришлось ремонтировать или возвращать на завод.

Об этом в эфире Громадского радио сообщила член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Валентина Варава.

- Из 50 автомобилей, которые были поставлены на фронт (сейчас там 45 авто), уже 20 автомобилей были в ремонте. Это при том, что автомобилей, которые пробежали более 10 тысяч километров, единицы, - сказала она.

По ее словам, пять машин отремонтировала на месте выездная бригада. Три Богдана оказались заводским браком, и их возвратили на завод.

10 отремонтированных автомобилей уже возвратили в военные части, семь еще находятся на обслуживании.

Министерство обороны передало 100 автомобилей Богдан согласно государственному оборонному заказу. Сейчас ВСУ приняли половину.

До 2009 года совладельцем компорации Богдан был нынешний президент Петр Порошенко. Теперь генеральным директором компании является Виталий Старосуд.

Справка

«Богдан-2251» - санитарный автомобиль, который предназначен для доставки раненых с линии фронта в госпиталь. Изготавливается с 2016 года корпорацией «Богдан» в Черкассах на шасси китайского пикапа «Great Wall Wingle 5».