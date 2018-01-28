В Швеции умер основатель мебельной компании IKEA Ингвар Кампрад. Предпринимателю был 91 год, он умер 27 января в своем доме в Смоланде.

Об этом сообщается в Twitter IKEA.

«Ингвар Кампрад спокойно умер в своем доме в Смоланде. Он родился в Смоланде в 1926 году, а в возрасте 17 лет основал IKEA. Ингвара долго будут вспоминать его родные, семья и сотрудники IKEA по всему миру», - говорится в сообщении. «Мы потеряли нашего основателя и дорогого друга Ингвара», — заявил президент и гендиректор IKEA Group Йеспер Бродин.

Кампрад основал IKEA в 17 лет. Название компании — это его инициалы, а также первые буквы названий местечек, где он вырос (Элмтарид и Агуннарюд).

Кампрад был в составе совета директоров IKEA до 2013 года, его сыновья занимают руководящие посты в компании.

IKEA работает в 49 странах, где открыты 411 магазинов. Состояние Кампрада и его семьи оценивается в 3,5 миллиарда долларов.