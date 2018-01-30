Жители Николаева отвезли в зоопарк ёлки, которые соседи «свалили в кучу» в их дворе

Житель Николаева вывез елки, сваленные в его дворе на кучу, в николаевский зоопарк.

Об этом он написал в редакцию «Преступности.НЕТ».

Так, по словам Виталия, после Новогодних праздников жители его дома сносили ёлки во двор, а позднее сверху начали сбрасывать и мусор.

«Я ходил через эту кучу неделю. Думал, может какие то городские власти пустят грузовичок на сбор хвои. Так как это проблема ежегодная. Но нет. Я пошел домой взял итог машину. И собрал елки и отвез их в зоопарк. Мне с моим другом на это понадобилось час времени и литр солярки. Двор чистый», - написал он.

Также николаевец отметил, что такое скопление ёлок наблюдается в каждом дворе.

«Может быть это мотивирует людей сделать чуточку больше, чем просто спустить елку на лифте, открыть дверь и бросить где глаза видят. Мое мнение: раз заплатил 300 гривен за елку, так она должна окупить себя. И глаз порадовать в новогодние праздники и накормить зверей в нашем родном зоопарке», - отметил он.

Ранее сообщалось, что в рамках европейской программы Николаевский зоопарк отправил во Францию амурского леопарда Рокота.