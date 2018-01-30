Регги-группа сняла клип в защиту Бугского Гарда – музыканты хотят защитить его от затопления

Музыкальная группа «Папарадио» сняла клип на авторскую песню «Остров», которая поднимает проблему природного парка «Бугский Гард» возле Ташлыкской ГАЭС.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

«Человек бесконечно мал на фоне окружающего нас мира. Имеем ли мы право уничтожать то, что создала сама природа? Клип о прекрасном острове, который хотят затопить уже в 2018 году!» – подписали свое творение музыканты.

Так, с высоты птичьего полета в видеоролике раскрылись красоты природного парка. Свободолюбивые герои клипа выступили в качестве отдыхающих на острове счастья и показали, насколько это место подходящее для желающих сбежать от городской суеты. Они прыгали по камням, плавали на лодке и нежились в гамаке. Кроме того, музыканты не побоялись забраться на большую высоту, дабы сыграть на инструментах в объектив камеры.

Как известно, уже не первый год длится дискуссия по поводу затопления порогов на Южном Буге. Фронтмен группы Евгений Третьяков рассказал, что возникновение идеи снять клип напрямую можно связывать с этой проблемой. Оказалось, что музыканты группы – спортсмены. Остров, о котором они поют уже давно, для них – любимое место отдыха. Именно это и возможность лишиться такого природного чуда натолкнуло их на написание песни и съемку клипа.

- На острове мы давно отдыхаем: лазим по скалам, плаваем на лодках. Конечно, мы знаем, что его собираются затопить. Песня родилась сама, а те деньги, которые мы планировали потратить на клип, помогли нам купить квадрокоптер и самим снять клип на дрон, – рассказал Евгений.

Кроме того, снимали и монтировали видео музыканты за собственные вложения. Это их способ обратить внимание на проблему уничтожения уникальных порогов Южного Буга через социальные сети и Youtube. Однако, по словам фронтмена, это сделать очень тяжело, ведь большинству просто все равно.