Люди в мантиях – пособники цыган-наркоторговцев

Говорят, что цыгане способны магически влиять на людей. Но, думаю что в случае с судьями, которые вопреки закону и здравому смыслу, несмотря на тяжелые преступления, выпускают их на свободу прямо из зала суда, все намного проще – просто, деньги не пахнут. Люди в мантиях зачастую прокручивают на цыганских наркоторговцах свои комбинации, зарабатывая деньги на крови и горе людей.

У многих николаевцев возникает логический вопрос: как так получается, что после штурмов силовиков и громких задержаний, взятые под стражу наркоторговцы, спустя некоторое время оказываются на свободе, на своих рабочих местах, где продолжают беспрепятственно торговать наркотой.

Зачастую, после очередного скоропостижного выхода на свободу, цыганские наркоторговцы, окрыленные синдромом безнаказанности, в разговорах с местными жителями с гордостью заявляют: Пока у нас есть деньги, а ваши судьи их с удовольствием берут – мы каста неприкосновенных!

05.04.17 года сотрудники следственного управления ГУ Национальной полиции в Николаевской области "накрыли" наркопритон по ул. Кирова, 117/1, в котором "банковало" ромское семейство Шабановых, состоявшее из трех сестер – Зинаиды, Елены и Маргариты.

Семейка Шабановых массово подсаживала на иглу николаевскую молодёжь и возвращала бывших наркозависимых к прежней жизни.

Трём сёстрам-наркоторговкам было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 307 и ч. 3 ст. 311 УК Украины.

07.04.17 года Центральный районный суд г. Николаева избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

После, для дальнейшего рассмотрения дело было направлено в Ингульский районный суд.

Рассмотрением дела занялась судейская коллегия под председательством Игоря Коваленко, а также судей – Юрия Крутия и Дмитрия Захарченко.

Несмотря на тяжесть совершённых преступлений, судьи, изначально отпустили под домашний арест Зинаиду Шабанову, а уже 27.12.17 года, Елене Шабановой, также изменили меру пресечения на домашний арест.

После, две сестры-наркоторговки преспокойно вернулись на свои рабочие и насиженные места, и продолжили торговать наркотиками. Возможно, им было необходимо в срочном порядке собрать необходимую сумму денег для того, чтобы вытащить на свободу свою сестру, главного организатора ОПГ - Маргариту Шабанову по прозвищу «Гануля».

Примечательно, что зачастую, судьи отпускают наркоторговцев не под денежные залоги, а под домашний арест. Возможно, подобными решениями, судьи пытаются себя обезопасить от невыплат - если деньги будут перечислены на государственный счёт, тогда есть вероятность, что они не смогут попасть в виде взятки в судейские карманы.

22.02.18 года в Ингульском районном суде состоится очередное судебное заседание, после которого вполне вероятно, что и третья сестра-наркоторговка из семейства Шабановых окажется на свободе.

Один из самых центровых наркопритонов в нашем городе функционировал в микрорайоне Широкая Балка, в частном доме по ул. Новаторов, 5.

В любое время дня и ночи в этом доме можно было купить наркоту. Широкая Балка стала пристанищем для «торчков» со всех районов нашего города. В поисках дозы они рыскали по улицам, а когда не хватало денег на дозу, промышляли воровством, обворовывая местных жителей. Цыганские "химики" производили наркотики в своих домашних "лабораториях".

23.12.15 года сотрудники 8-го территориального управления Департамента борьбы с наркопреступностью уже пытались «штормить» наркоторговцев по вышеуказанному адресу. Но, уже через месяц, задержанные сбытчики оказались на свободе и продолжили свой наркобизнес.

15.05.2017 года правоохранители поставили жирную точку в деятельности этого наркопритона - во время реализации материалов уголовного производства

№ 12017150000000107, сотрудниками следственного управления ГУ Национальной полиции в Николаевской области совместно с СБУ в Николаевской области была пресечена деятельность организованной преступной группы, которая занималась сбытом наркотических веществ на территории города Николаева.





В состав ОПГ входило 6 человек: организаторы - Альбина Мунтян и Алеко Руденко, а также сбытчики - Надежда Руденко, Юлия Сидоренко, Анжела Юренко и Ляля Балабас. Все вышеуказанные лица были ранее судимы.

Широкобальские наркоторговцы под прикрытием сотрудника Корабельного отдела полиции занимались изготовлением и продажей ацетилированного опия в особо крупных размерах через разветвленную сеть сбыта в Николаеве.

25.07.17 года было объявлено о подозрении членам ОПГ по признакам уголовных преступлений по ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 321 УК Украины.

28.09.17 года дело было направлено в Корабельный районный суд. Его рассмотрением занимается судейская коллегия под председательством Елены Кутурлановой, а также судей - Анны Лазаревой и Андрея Федорченко.

31.01.18 года состоится очередное судебное заседание по вышеуказанному делу. Будем надеяться, что судейской коллегии хватит здравого разума, чтобы не выпустить на свободу очередную группу наркоторговцев. По имеющейся у нас информации, на выход готовится один из организаторов ОПГ - Алеко Руденко.

Напомню, что в микрорайоне Ялты, цыгане также охватили практически все виды преступной деятельности: наркоторговля, воровство, мошенничество, торговля людьми, грабежи и т.д. После того, как судьи выпускают на свободу цыганских наркоторговцев и дебоширов, их преступления, становятся еще более дерзкими и жестокими.

Будем внимательно отслеживать все судебные процессы, в которых фигурируют наркоторговцы, и давать публичную огласку каждому из них.

Я лично знаком со многими родителями, чьи дети страдают от наркотической зависимости. Их жизни превращены в настоящий ад. Вижу, как они мучаются и страдают. Как рушатся семьи и человеческие жизни. И поэтому, лично для меня, любой судья, отпустивший на свободу наркоторговца, ничем не отличается от тех мразей, которые распространяют наркоту, калеча жизни людей.

Если распространителей наркоты, называются торговцами смертью, тогда, как можно назвать судей, отпускающих их на свободу?