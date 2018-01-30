23-летнему николаевцу требуется помощь: у парня обнаружили две аневризмы головного мозга

23-летний николаевец Дмитрий Левченко нуждается в дорогостоящем лечении из-за обнаруженных аневризм головного мозга.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказали родственники Дмитрия.

Родственники Дмитрия сообщают, что два года назад парень был госпитализирован с аналогичным заболеванием, в результате чего ему была сделана операция. Однако 26 января у молодого человека медики во второй раз обнаружили две аневризмы головного мозга. На данный момент он находится в тяжелом состоянии и на его лечение требуется 7 тысяч евро.

«Именно ТЫ ТЫ ТЫ, кто сейчас читает этот текст, можешь помочь остаться ему в этом мире! Каждая гривна, 2, 5 могут все решить (в общем нужно 7 тыс евро). Так как он в тяжёлом состоянии, все вопросами занимается его любимая», - обращаются к николаевцам родные Дмитрия.

Реквизиты для оказания помощи: карта ПриватБанка: 5168 7554 1613 9505 на имя Кравцова Анастасия Витальевна.

Телефон для связи: 0930093123.