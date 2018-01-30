«Это не собственность Николаева», - Топчий рассказал, по каким причинам вывозятся животные из зоопарка

Владимир Топчий Николаевский зоопарк может отдавать животных в другие города и страны, так как это предусмотрено в рамках программы сохранения редких видов животных Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

Об этом в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города, сообщил директор зоопарка Владимир Топчий.

Так, депутаты поинтересовались, на каком основании Николаевский зоопарк передал куда-то детеныша дальневосточного леопарда. На что директор зоопарка ответил, что они всего лишь соблюдают условия Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

- По Европейской программе разведения животных мы можем получить какое-либо животное или пару животных бесплатно. В данном случае речь идет о дальневосточном леопарде. У нас в Украине таких животных живет всего пару штук. Самца мы получили из Чехии, самку из Новосибирска - бесплатно, мы отплатили только транспортные расходы. Согласно международным правилам и нашему договору эти животные являются собственностью общеевропейской программы. Это не собственность Николаева. Весь молодняк рожденный от этой пары, является собственностью международной программы. Пока молодняк растет, мы за ним ухаживаем, кормим. Мы получили распоряжение координатора, что самка дальневосточного леопарда должна уехать на Дальний восток в Россию. И она уехала в прошлом году, а совсем недавно уехал самец, который у нас родился. Мы выполнили свои обязательства, - пояснил директор зоопарка.

По словам Владимира Топчего, большая часть животных, которые содержатся сейчас в зоопарке, получены по европейским программам и в результате деятельности зоопарка.

- Все те животные, которые в зоопарке, практически 90% из них были получены по различным общеевропейским программам. Больше 25 лет город не тратил из бюджетных средств ни копейки на коллекцию, только на их содержание и уход выделялись деньги, - отметил Топчий.

Таким образом, согласно правилам, прописанным в договоре, Николаевскому зоопарку возможно потребуется отдать и новорожденного белого медвежонка, а если не соблюсти правила, то у руководства зоопарка могут возникнуть проблемы.

- Даже если они родились на территории Николаева, они нам не принадлежат, вот медвежонок, который родился – он не наш. Очень бы хотелось, чтобы был наш, но стоит он очень дорого. Мы постараемся как-то повлиять, но если нам скажут отдать в Южную Корею или Северную, мы отдадим и ничего не сделаем. А если мы откажемся, то больше нам никто ничего не даст, и у нас будут большие проблемы, - подытожил он.

При этом если животные умирают, то к актам о смерти подвязываются фотографии животного, его дата рождения, причина смерти, вскрывают пять-шесть человек и все сообщается в международные организации. Также в специальную базу данных по всему миру вносятся все данные касательно животных, и если зоопарк не будет в этой системе, то его не существует.

Напомним, что Николаевский зоопарк в рамках европейской программы отправил во французский «Парк кошек» амурского леопарда.