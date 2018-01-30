В Николаеве жильцы многоэтажек возмутились тем, что в нескольких домах лифты незаконно хочет обслуживать другая фирма

В Николаеве жильцы домов 6А, 6Б, 6В по улице Архитектора Старова посетовали на то, что лифты в данных домах якобы начала обслуживать фирма «Евролифт» вместо «Центрлифта».

Об этом жильцы рассказали в комментарии «Преступности.НЕТ».

Так, по словам жильцов, в каждом из лифтов сотрудники предприятия «Евролифт» разместили наклейки с информацией данного предприятия, сняв при этом наклейки с информацией ООО «Центрлифт». Также они рассказали, что лифты в домах не работают, начиная с 10 января в связи с тем, что работники «Евролифта» якобы срезали кабеля.

В свою очередь, коммерческий директор ООО «Центрлифт» Сергей Кушелевский в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил, что у «Центрлифта» на данный момент договор с ООО «Соляные» официально пролонгирован на 2018 год. К тому же официального отказа от предоставления услуг по обслуживанию лифтов нет.

- Мы обслуживаем этот ЖЭК с июня 2016 года. В ЖЭКе «Соляные», в ООО «Соляные», в частном предприятии, скажем так, закончился договор или тендер на обслуживание домов всего микрорайона. Горисполком пошел на то, что временно продлил им разрешение на обслуживание в осенне-зимний период и срок окончания этого договора или соглашения заканчивается 31 марта 2018 года. У ЖЭКа есть долги перед «Центрлифтом» – 365 тысяч гривен, есть задолженность по заработной плате, и неоднократно люди обращались в профсоюзы. И в принципе ЖЭК фактически на сегодняшний день в большом вопросе по прибыли. В конце года они начали какую-то непонятную игру, мотивировка как бы одна: не заключать договор с «Центрлифтом» и пустить третью организацию на обслуживание. Третья организация естественно, каким-то образом, аффилировалась депутатом Ентиным, - рассказал Кушелевский.

Также, по словам Кушелевского, в ходе комплексной проверки инженерами ООО «Соляные» качества работ «Центрлифта» нарушений выявлено не было.

- Если бы предприятие хотело с нами расторгнуть договор, то оно должно было за два месяца нас проинформировать, либо если это, допустим, 1 февраля, то хотя бы прислать письмо о том, что они по каким-то причинам намерены расторгнуть с нами договор. И на сегодняшний день случайно возникла такая ситуация. Наши люди пошли восстанавливать разворованные подвесные кабеля, тут же часов в 11 были звонки о том, что наших объявлений нет. Мы заходим в подъезд и висят объявления чужой организации, - заявил Кушелевский.

В то же время директор ООО «Центрлифт» Сергей Швец назвал происходящее «рейдерским захватом лифтов новосозданной депутатом Ентиным компанией «Евролифт». Об этом он написал в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» в Facebook.

«Предполагаю, что такая акция является результатом сговора между предприятием «Евролифт» и ООО «Соляные». Спровоцировать ситуацию могли огромные долговые обязательства ООО «Соляные» перед обслуживающем предприятием «Центрлифт». Тем не менее, договор на обслуживание лифтов между ООО «Соляные» и компанией «Центрлифт» юридически не расторгнут, а это значит, что наше предприятие продолжает добросовестно и в обычном режиме выполнять свои обязательства перед жителями микрорайона «Соляные». Ключи от машинных помещений и паспорта лифтов находятся на предприятии «Центрлифт», - написал Швец.

Напомним, что ООО «Центрлифт», которое обслуживает чуть более тысячи лифтов в городе Николаеве, задолжали около 5 миллионов гривен за предоставленные услуги.