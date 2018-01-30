«Способна на большом расстоянии точно поражать вражеские цели»: Украина впервые испытала крылатую ракету

Во вторник, 30 января, состоялись успешные первые летные испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования, способной точно поражать наземные и морские цели.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после завершения испытаний, сообщается на сайте СНБО.

По его словам, это полностью украинская разработка конструкторов государственного предприятия КБ «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонного комплекса Украины.

- Во время испытаний, которые состоялись успешно, проверялись летные характеристики и работа систем ракеты, - отметил Турчинов.

По его словам, СНБО, который координирует национальную ракетную программу, поставил задачу «разработать комплексы крылатых ракет не только наземного, но и морского и воздушного базирования».

- Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия, - добавил Турчинов.

- Для Украины это очень важное событие, потому что после тотального разоружения украинской армии согласно Будапештскому меморандуму на вооружении Вооруженных Сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты, - сказал Турчинов.

- Сегодняшними испытаниями мы открыли новый этап ракетной программы, согласно которому наши Вооруженные Силы должны получить мощные высокоэффективные крылатые ракеты, способные на большом расстоянии точно поражать вражеские цели, - отметил секретарь СНБО и добавил, что ракетные комплексы такого класса «являются важным фактором сдерживания агрессора».

Напомним, ранее на Херсонщине военные испытали зенитные ракеты средней дальности.