Властям Очакова предложили заманивать туристов вином и ухой – рабочая группа пока займется рекламными листовками

В Очакове городские власти решили заняться развитием туризма. На первом этапе за 50 тысяч гривен будут разрабатывать рекламные буклеты, листовки, карту туристических маршрутов и видеоролик «Очаков туристический».

Об этом сообщили в пресс-службе Очаковского городского совета.

Так, 26 января состоялось совещание по вопросам развития туризма. Мэр города Сергей Бычков предложил установить новый въездной знак в Очаков, разработать туристический путеводитель города, изготовить сувенирную продукцию и создать фотогалерею очаковских видов, которую потом можно разместить в фойе административного здания.

- Городские власти планируют создать в Очакове информационно-туристический центр, который будет работать круглый год, в том числе и в режиме онлайн. Человек, который пожелает обратиться в центр, должен получить полную информацию о действующих базах отдыха в нашем городе, туристических маршрутах, музеях, - отметил Сергей Бычков.

Участники совещания предложили привести в надлежащее эстетическое состояние памятники, парк Суворова, наладить сотрудничество с региональными телеканалами, а также информационно-туристическими центрами Херсона, Николаева и Одессы.

Бывший руководитель туристического бюро Очакова Светлана Коржова предложила чиновникам купить украинскую хату-мазанку, шаланду, рыболовные сети и организовывать туда экскурсию с угощением ухой. Во время обсуждения от местных чиновников и специалистов историко-культурной сферы звучали идеи о сотрудничестве с организациями-донорами по созданию в районе бывшего кафе «Левада» музея под открытым небом, о включении в туристические маршруты дегустационного зала вина и даже создания подземных туристических маршрутов. По итогам совещания решено создать рабочую группу, в состав которой войдут должностные лица местного самоуправления и специалисты историко-культурной сферы.

Напомним, что ранее в Николаевской ОГА анонсировали создание автостанции возле ж/д вокзала для перевозки пассажиров в курортные зоны