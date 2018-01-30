Украину в этом году ждут новые вспышки кори, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения ожидают новых вспышек кори в Украине в феврале-марте этого года.

Об этом заявил главный директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита, сообщает Украинская правда. Жизнь.

- Согласно расчетам и прогнозам экспертов, наибольшее количество больных ожидалось в конце зимы - начале весны 2018 года. Из-за этого, наверное, в течение февраля начале марта мы будем наблюдать повышенный уровень заболеваемости во всех областях Украины, - сказал Курпита.

По его словам, по состоянию на прошлую неделю остается наибольшее количество больных в Ивано-Франковской области (645), Одесской (468), Закарпатской (460), Черновицкой (363) и Львовской (237). Не зафиксировали случаи заболевания корью в 2018 году только в Черниговской области.

Курпита также добавил, что спрос на вакцины растет. По состоянию на начало прошлой недели в целом по Украине осталось около 300 тысяч доз.

Плановая следующая партия вакцины должна прибыть в Украину в апреле 2018 года, но Минздрав работает над тем, чтобы партия прибыла в Украину быстрее.

Министерство также срочно перераспределило вакцины из одних регионов в другие, наиболее нуждающиеся.

Кроме того, по данным Минздрава, по сравнению с 2016 годом в 2017-м уровень плановой вакцинации от кори вырос вдвое. Дети 12 месяцев охвачены прививками на 93,3%.

В шесть лет детей нужно вакцинировать еще раз. В 2017 году шестилетние дети охвачены плановой ревакцинацией на 90,7%, тогда как в 2016 году вакцинированных детей этого возраста было только 30,7%.

Напомним, ранее Ульяна Супрун заявила, что на данный момент речь не идет об эпидемии кори, однако родители все-равно должны вакцинировать своих детей.

Отметим, на Николаевщине растет количество зафиксированных случаев заболевания корью: у восьмерых тяжелое протекание болезни.

Как известно, 12 января в Одесской области от кори умер 5-летний ребенок - это шестая жертва с начала вспышки инфекции. 19 января стало известно, что в Украине из-за кори умер еще один ребенок.

Как сообщалось ранее, в Одессе в детских поликлиниках закончились вакцины против кори – горздрав просит дополнительные дозы.