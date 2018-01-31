Николаевские спасатели провели учения на заводе «Зоря»-«Машпроект»

В Николаеве 30 января на базе завода «Зоря»-«Машпроект» состоялись тактико-специальные учения спасателей.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Учения проводили с целью повышения уровня профессионального мастерства спасателей, а также изучения оперативно-тактических характеристик объекта. По тактическому замыслу, в результате одновременных покрасочных работ в камере специального назначения и огневых работ по ремонту кровли произошел взрыв паровоздушной смеси краски в системе вентиляции. Это привело к условному распространению пламени на кровлю и помещения красящего участка.

«На момент пожара в помещениях находилось 15 человек. Администрация объекта провела мероприятия по эвакуации людей, тушению пожара первичными средствами и оповещению спасателей. На момент прибытия первого подразделения спасателей общая площадь пожара составила 75 кв.м, в служебно-бытовых помещениях на втором этаже остался один работник, в помещении покрасочного участка – два рабочих и на кровле еще двое, которые не могли покинуть опасную зону. Существовала угроза распространения огня по всей площади кровли».

«Спасатели провели эвакуацию условных пострадавших, направили силы и средства на тушение пожара и защиту смежных помещений. Для координации мероприятий на месте развернули работу штаба на пожаре. Всего для проведения учений привлекалось 8 единиц основной и специальной техники и 35 человек личного состава», - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве КОРД тренировался штурмовать «заминированное здание с опасными бандитами».