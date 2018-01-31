Глава Николаевской ОГА инициировал вопрос о поднятии красно-черных флагов на всех госучреждениях в области

Алексей Савченко Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко выступил с предложением о размещении на всех государственных учреждениях по территории области красно-черных флагов.

С такой инициативой губернатор обратился к руководству Николаевского облсовета в ходе заседания коллегии по вопросам состояния и перспектив развития образования в Николаевской области в среду, 31 января, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Для меня лично этот вопрос очень важен, потому что я попал в ряды добровольческого движения нашей страны и знаю, в какой способ происходило и, что сегодня происходит на фронте, среди добровольцев, среди украинской добровольческой армии. В этом году у нас столетие боя под Крутами, и мы поздравляли с этим великим праздником. Я считаю, что это легендарные парни – это наши 300 спартанцев о которых нужно рассказывать в учебных заведениях по каждому человеку. И еще мы имеем юбилей «Злуки» в этом году. Поэтому я хотел обратиться к областному совету с предложением рассмотреть вопрос на комиссиях, на сессиях, установить на всех государственных учреждениях красно-черный флаг, – сказал губернатор Николаевщины.

Алексей Савченко считает, что в Николаевской области долго ждали момента, чтобы поднять красно-черные флаги.

– Думаю, что этим мы покажем почти всем, что не только Западная Украина более национальная и имеет культуру. Николаевщина также имеет культуру, много чего имеет, и нам есть чем гордиться, — отметил Савченко.

Напомним, что ранее Алексей Савченко уже заявлял о подобной идее и обращался с этим вопросом к облсовету.