Когда же выборы мэра?

Политическая коррупция – это ≪...форматирование политической конкуренции, ограничение доступа к власти, использование государства как инструмента получения политической ренты для определенных закрытых групп» (Воробьев А.Н., 2014) или «…нелегитимное использование участниками политического процесса и носителями публичной власти их возможностей и полномочий с целью получения личных или групповых выгод…» (Квон Д.А., 2015).

В начале нынешнего года, а точнее 3 января, истёк девяностодневный срок, отведённый Верховной Раде Украины для назначения местных выборов в Николаеве. Речь идёт о внеочередных выборах Николаевского городского головы.

Напомню, в начале октября 2017 года, решением сессии нашего городского совета, за которое проголосовало 42 депутата, были досрочно прекращены полномочия городского головы Александра Сенкевича. Не будем обсуждать законность такого решения – это тема для отдельного разговора. Кроме того ещё не состоялся суд, который и должен это определить. Подождём с выводами… Данная статья, это попытка найти ответ на другие вопросы: «Почему не назначаются выборы городского головы и сколько ещё Николаеву жить без мэра?!».

И начнём, давайте с самого начала… А почему вообще существуют местные выборы? Почему у нас есть право выбирать местную власть? Да потому, что согласно Конституции Украины у нас есть местное самоуправление! Нам, жителям сел, посёлков и городов – дано право самостоятельно решать вопросы местного значения в рамках Конституции и законов Украины. А ещё Украина ратифицировала Всеобщую декларацию прав человека, где сказано, что каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной через свободно избранных представителей. Что воля народа должна быть основой власти правительства и эта воля должна находить своё выражение в периодических и нефальсифицированных выборах. Также наша страна присоединилась к Международному пакту о гражданских и политических правах. В нём опять же указывается, что каждый гражданин должен иметь право и возможность, без дискриминации и любых необоснованных ограничений, принимать участие в ведении государственных дел и лично, и через свободно избранных представителей. Ну и конечно – Европейская Хартия местного самоуправления! Все страны Совета Европы, и Украина в частности, считают, что органы местного самоуправления составляют одну из основ любого демократического строя, что право граждан участвовать в управлении государственными делами относится к общим демократическим принципам и это право непосредственно может быть осуществлено именно на местном уровне. В общем, право на местные выборы у нас есть! К бабке не ходи! …

Теперь о выборах, точнее об их видах. Так вот, в основном местные выборы в Украине бывают очередные и внеочередные. С очередными выборами всё понятно – вся страна ходит на них раз в пять лет, в последнее воскресенье октября (так говорится в статье 141 Конституции Украины). Ещё в Конституции сказано, что территориальные общины на основе прямого избирательного права выбирают себе местные советы и сельского, поселкового или городского голову. То есть, мы хоть и выбираем их в один день и на один срок, но голосуем отдельно за городских депутатов (совет) и отдельно за городского голову (мэра). Внеочередные же выборы, это исключение. Это когда большинство территориальных общин живёт полноценно – с законно избранными на очередных выборах советами и головами, а некоторые по какой-то причине стали неполноценными. То есть «потеряли» как-то либо совет, либо мэра. Вот тогда и назначат внеочередные выборы. И это как раз наша ситуация – у нас досрочно прекращены полномочия избранного городского головы, и его обязанности до следующих выборов исполняет другой человек – секретарь городского совета (предусмотрено статьёй 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»).

Казалось бы, а в чём тут вопрос? Всё понятно – есть предусмотренная законодательством ситуация для внеочередных местных выборов, есть выборы. Но не всё так просто! Основные местные выборы в нашей стране (очередные и внеочередные) не происходят автоматически, по необходимости, так сказать! Решение об их проведении принимает только Верховная Рада Украины! Так задумали сами наши народные депутаты и записали это в Конституцию, в далёком 1996 году. Ну да ладно, решили так решили, в чём проблема? А проблема в том, что право себе они такое дали (Конституция), и в начале 2014 года даже ввели это в обязанность ВРУ (Закон «О местном самоуправлении в Украине»), но выполняют только тогда, когда сами захотят! И так было всегда, уже неоднократно! Вспомним опять же наш город – после смерти городского головы Владимира Чайки в марте 2013 года, мы жили без мэра до мая 2014 года! И всё это время в Верховной Раде «пылилось» ходатайство о проведении внеочередных выборов, поданное тогдашним секретарём городского совета, ныне покойным Владимиром Коренюгиным!

Так кто же должен «попросить» Верховную Раду Украины назначить в Николаеве выборы мэра? Ведь по процедуре все уже сделано – сразу после «снятия» мэра Александра Сенкевича, секретарь городского совета Татьяна Казакова направляет в Верховную Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов. Ходатайство было направлено уже 10 октября. В тот же день народный депутат Артём Ильюк регистрирует проект постановления ВРУ «О назначении внеочередных выборов Николаевского городского головы». Казалось бы всё в порядке, ничего не мешает назначать выборы! Но нет! Проект постановления опять «пылится» в Комитете ВРУ по вопросам … И его даже не выносили на рассмотрение! Девяносто дней, в течении которых Верховная Рада Украины должна была назначить выборы истекли, и что?! А ничего! Защитного механизма от бездействия народных депутатов у нас нет! Вопрос местного значения – смена руководителя города, становится зависимым от желаний и интересов «больших» дядек в Киеве! От политических игр и игрищ!

Наш город не одинок в подобной ситуации… В Украине «разрешения» Верховной Рады на проведение внеочередных местных выборов ожидают около 100 общин! Ходатайства лежат в профильном комитете с декабря 2016 года. Речь идёт о внеочередных выборах сельских, поселковых и городских голов, а также одного районного совета. В нашей области выборов ждут не только в Николаеве, но и в Новоодесском и Березанском районах. Из областных центров внеочередные выборы мэра не назначают в Луцке, где городской голова скончался в прошлом году.

Но это ещё не всё. Пользуясь предоставленным самим себе правом на вероломное вмешательство в местное самоуправление, народные депутаты Украины пытаются распускать «неудобные» или «непослушные» местные советы. В вышеуказанном комитете, на рассмотрении, находятся более 10 проектов постановлений ВРУ о внеочередных выборах городских и сельских советов или мэров. Вместо развития процедуры отзыва депутатов или мэров, народные депутаты хотят сами управлять местными вопросами в ручном режиме!

Подводя итог можно предположить, что в ближайшее время николаевцам не стоит ждать выборов мэра. Об этом говорят многие участники процесса, называя разные причины, которые есть у заинтересованных сторон. У тех, кто предпочитает управлять городом самостоятельно, без учёта мнения горожан. Но так быть не должно! Считаю, что Верховная Рада Украины должна быть лишена права назначать любые местные выборы! Её задача создавать условия для проведения честных и справедливых выборов, принимая качественные законы. А выполнять эти законы и назначать выборы в установленные сроки должна Центральная избирательная комиссия! Так, как это уже предусмотрено в новом законодательстве о местных выборах для первых выборов в объединённых территориальных общинах. При таких условиях мы избавимся от одного из элементов политической коррупции, сознательно заложенного в законодательстве и активно используемого непорядочными политиками.