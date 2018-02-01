Gallery — новый адрес на культурной карте города

Южный, исполненный негой и пьянящими запахами вечер, аромат спелых груш, легкий ветер, который доносит пряные запахи моря и степи, и где-то очень далеко, словно из другого измерения, джазовая мелодия, ненавязчиво, чуть грустно, но с надеждой. Этим настроением проникнута персональная выставка народного художника Украины Николая Прокопенко (г. Одесса), которая открылась в Gallery в ЖК «Ривьера». Творчество этого художника известно не только в Украине — более 120 персональных выставок, около 600 — групповых. Работы мастера находятся в 81 музее мира.

Персональная выставка одесского художника стала первой в галерейной истории Gallery. Первые же зрители оценили экспозицию до достоинству. Яркая живопись, наполненная экспрессией цвета, мажорным настроением, привлекла внимание коллег-профессионалов, меценатов, жителей комплекса «Ривьера», поклонников изобразительного искусства. Отзывы говорят сами за себя.

Gallery действительно смогла на первом же вернисаже создать удивительную атмосферу. В первую очередь благодаря попаданию в десятку собственно с художником. Куратор галереи, художник Татьяна Рябенко не случайно для первой выставки выбрала именно Николая Прокопенко. Художник - академик Международной Академии искусств и литературы «ФАТЬЯН», академик Екатерининской Академии искусств, профессор живописи и рисунка, доктор искусствоведческих наук, лауреат, дипломант и призер международных Всеукраинских и региональных выставок, а также международных биеннале и триеннале. Такое начало стало многообещающей заявкой на интересную работу галереи и завтра. Посетители отметили лаконичный дизайн Gallery, благодаря которому картины смотрятся еще более выигрышно. Светло серый, стильный лофт только подчеркивает работы. Художники смогли профессионально оценить качество света, причем как в переносном, так и в прямом смысле. А ценители живописи просто наслаждались картинами мастера, которого искусствоведы и журналисты давно назвали «украинский Пикассо». Свою ноту в вернисаж внес дуэт ”Soul Time” Николаевского джаз-клуба. Кстати, джаз-клуб уже не первый раз присоединяется к мероприятиям в ЖК «Ривьера». Пожалуй, положено начало доброй традиции — проводить праздники с хорошей, по-настоящему хорошей музыкой.

Вернисаж Николая Прокопенко в Gallery действительно стал праздником. Картины художника (их в экспозиции 24) рассказывают особенные истории. Это воспоминания о жгучей, страстной Испании - «Испанская рапсодия», «Помона». Женщины с чувственными губами, чуть удивленным взглядом, в одеждах вызывающего цвета, с почти ручными птицами и животными. Это ностальгия по сладкому в своей беззаботности детству - «Весна во дворе», «Золотой сад детства». В причудливый узор сплетаются украинские мотивы и глубокие языческие корни, наивное (такое только в детстве и бывает) представление о мире и нахально смелые мечты о будущем (увы, мы взрослеем, и они исчезают). И неужели не эротичны женщины на полотнах художника? В южной, теплой, сладкой, как спелые, сочные фрукты, истоме - «Бархатный сезон», «Ночная осень», «Золотой берег». Николай Прокопенко рассказывает истории отношений - «Бабье лето у реки», «День рождения в лодке», «На берегу осени». И даже в одиночестве, которое героиня делит с причудливыми фруктами, есть тень Кого-то. Может, этот неудавшийся роман оплакивает грустный Арлекин - «Концерт окончен»? Яркий «Расколотый арбуз» разливает свой тонкий аромат. Но его оттесняет запах груш. И они везде, на многих картинах художника, в натюрмортах, на столах, на ветвях деревьев, в руках у пышных женщин, повторяют соблазнительные линии их роскошных бедер...

Бабье лето у реки Бархатный сезон

Зрители не хотели расходиться. Николаевская зима за окном — недружелюбна. А в уютной Gallery звучал джаз, настроение приправляли хороший кофе и шампанское. Истинное наслаждение — общение. С друзьями, с настоящим искусством, с интересными людьми. Кстати, выставка не единственный повод собраться здесь. В рамках этой уже состоялась встреча-лекция с николаевским искусствоведом Любовью Омельченко, которая рассказала больше о Николае Прокопенко и его живописи. С этой экспозицией вы успеете познакомится еще до 23 февраля. Предполагается, что и будущие выставки не будут ограничиваться вернисажем, их дополнят творческие встречи, экскурсии. Следующая выставка откроется в последних числах февраля и, конечно, будет посвящена женщине, любви, весне... Креативное пространство открыто для идей. Gallery может быть и конференц-залом, и залом для тренингов, творческих встреч, поэтических вечеров, квартирников... Особенное настроение здесь уже есть. Дело — за интересными предложениями. Но то, что у горожан и жителей ЖК «Ривьера» в частности появился новый адрес на культурной карте города, - это точно. Жителям ЖК «Ривьера» повезло больше. Такие места как Gallery формируют особенное пространство. И это к тому, что уже есть в «Ривьере», — пейзаж, прибрежная зона, целый комплекс всевозможных небольших, удивительно уютных заведений, которые помогут сделать каждый день насыщенным и интересным. Gallery в том числе. Здесь ждут вас.

Gallery работает:

Понедельник-пятница — с 9.00 до 17.00.

Суббота — с 11.00 до 17.00.

Контакты:

0800210227, 0512767560 (звонки бесплатно).

Анонсы мероприятий можно увидеть:

ФБ «Gallery» бизнес пространство в ЖК «Ривьера».

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Gallery открыты к предложениям по проведению творческих мероприятий, аренде конференц-зала. У нас приятная атмосфера, хороший чай и Wi-Fi...

Приходите!