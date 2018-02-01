Патрульные просят поставить дополнительные светофоры возле «Колоса» - в мэрии говорят, что это приведет к пробкам

Патрульная полиция просит мэрию Николаева поставить дополнительные светофоры в районе рынка «Колос».

Об этом идет речь в документах, опубликованных патрульной полицией Николаевской области.

По мнению патрульных, нужно поставить светофоры на пешеходных переходах напротив рынка «Колос» (проспект Мира, 2), напротив супермаркета «Велмарт», на пересечении проспекта Мира и 1-й Линии. Патрульные полагают, что это обеспечит большую безопасность пешеходов и приведет к снижению количества ДТП. Также они приводят пример, что 25 января возле «Колоса» троллейбус сбил насмерть мужчину.

Вице-мэр Николаева Юрий Степанец в своем ответе полиции указал, что если поставить новые светофоры в районе «Колоса», то это может привести к заторам. Вместе с тем мэрия сейчас занимается вопросом разработки специальной схемы организации дорожного движения в Николаеве, которая определит целесообразность установки светофоров.

Кроме того, в планы на 2018 год внесена установка светофоров на перекрестках проспекта Богоявленского и улицы Олейника, Большой Морской и Московской, Большой Морской и Лягина, Троицкой и Новозаводской, Космонавтов и Турбинной, 3-й Слободской и Кузнецкой, Никольской и Соборной, возле дома №28 по улице Лазурной и на пересечении проспекта Центрального и улицы 8-го Марта.

Напомним, что ранее николаевские патрульные обратились к Казаковой с просьбой установить светофоры на участках, где чаще всего происходят ДТП.